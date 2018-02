Genova - Una guardia carceraria in servizio nella garitta sulle mura di cinta del carcere di Marassi ha visto tre ladri di nazionalità sudamericana in azione in un garage di corso De Stefanis e ha avvisato la Polizia.



Blocco - Le volanti, intervenuti sul posto, hanno bloccato i malviventi, due ecuadoriani e un peruviano che stavano cercando di portare via valige, bottiglie di liquore e numerosi altri oggetti. I tre sono stati arrestati per furto in concorso.