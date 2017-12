Guerra alle soste in via Roma, ecco la soluzione

Genova - La viabilità di via Roma è un problema che ha da sempre coinvolto le strade del centro genovesi, problema che è stato provato a risolvere in diversi modi ma senza mai riuscire a impedire in via definitiva la sosta ai mezzi che quasi ad ogni ora del giorno si fermano in sulla corsia di sinistra, creando così una sola via per i mezzi di trasporto che inevitabilmente devono percorrerne solo una.



Durante il consiglio comunale di martedì 19 dicembre il consigliere di Direzione Italia Franco De Benedictis in relazione alla viabilità di via Roma, ostacolata dalle fioriere a lato strada che impediscono le operazioni di carico e scarico dei mezzi commerciali, ha chiesto quali potrebbero essere le soluzioni per agevolare il lavoro dei corrieri ed evitare gli ingorghi.

«Via Roma è una strada di transito solo locale. Tre mesi fa avevamo proposto un’innovazione che i commercianti non avevano gradito, ma ora hanno cambiato idea - ha risposto il vice sindaco Stefano Balleari - Si tratta di modificare leggermente la disposizione delle fioriere e di regolare diversamente i tempi di consegna merci e quelli della sosta».



«Vorremmo Ristabilire le due corsie, ma questo sarà attualizzabile solo dopo che ne avrò parlato con commercianti e, sopratutto, con il sovrintendente perché è una delle strade più prestigiose di Genova ed è giusto sapere come muoversi» spiega Balleari.

«L'idea consiste di spostare le fioriere e creare parcheggi merci a rotazione da utilizzare al pomeriggio e riservare le soste per le merci - conclude - solo al mattino».