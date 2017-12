I nuovi alberghi che conquisteranno Genova

Genova - E' risorto a Genova il 22 dicembre l’hotel Aquila & Reale, di fronte alla Stazione di Piazza Principe, ristrutturato dal gruppo Viziano per conto del gruppo francese B&B Hotel.

Una struttura con 104 stanze, di cui 16 adibite agli studenti, 30mila euro a camera, che si inserisce nella politica della società francese di alberghi low cost che quest’anno in Italia ha aperto una decina di strutture e che, acquisendo immobili da riposizionare sul mercato, conta di aprirne altrettante nel 2018.



Camere essenziali strizzando l’occhio al design, per una clientela giovane e low budget. È questo l'identikit di altre strutture alberghiere che alcuni brand stanno cercando di concretizzare a Genova, guardando con attenzione alla zona di Levante e a ridosso delle stazioni ferroviarie.



Si registra un rinnovato interesse per la città ligure anche da parte delle catene di fascia alta, 4 o 5 stelle, che cercano location in centro storico per riqualificare immobili di pregio come ha fatto Palazzo Grillo, 25 stanze e uno spazio espositivo di 400 mq, realizzato nel 1545, patrimonio Unesco dal 2006, abbandonato per vent'anni e rinato come hotel 4 stelle con un’iniziativa pubblico-privata.



Senza poi dimenticare la riqualificazione dell'Hennebique, il Silos abbandonato da anni è ritornato da qualche mese sulla bocca di tutti per un interessamento di alcuni gruppi alberghieri, vedremo se il 2018 potrà dare una svolta a questa storia.