Genova - Un’anziana è stata trovata morta in casa: l’allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato ieri pomeriggio dai vicini della donna che non la vedevano da alcuni giorni. La tragedia si è consumata in un appartamento in via Profumo 8 a Voltri.



Corpo - I pompieri della sezione di Multedo hanno sono entrati in casa e hanno scoperto il cadavere della donna. Sul posto anche i medici del 118, la Mortuaria e i carabinieri per chiarire le cause del decesso della donna.