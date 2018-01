Il Cardinale Bagnasco fa visita al presidente Toti per gli auguri di inizio anno

Genova - Visita di inizio anno questa mattina del Cardinale Angelo Bagnasco in Regione. Dopo un rapido giro di saluti negli uffici si è intrattenuto per un colloquio riservato con il Presidente Giovanni Toti. Presidente e Cardinale sono poi scesi in Sala Trasparenza per vedere ancora una volta il Presepe storico del Settecento che verrà smontato nei prossimi giorni.



Ilva - «Abbiamo passato in rassegna rapidamente i principali problemi e le principali opportunità che attendono Genova e la Liguria nel 2018 - ha detto il Presidente Toti al termine della visita - un anno che si apre sotto buoni auspici, come l'apertura del tavolo su Ilva che pare bene impostata per quanto condizionata dalla situazione in Puglia che non può essere sottovalutata: i segnali sono buoni, c'è grande attenzione e, come ha detto anche il Cardinale, una determinazione e un clima di collaborazione costruttiva tra Governo, Regione, Comune, parti sociali. Il porto, che rimane la nostra principale industria, ha chiuso il 2017 con numeri positivi; stiamo lavorando su tutti i fronti, da Erzelli alle altre grandi imprese. I numeri del turismo sulla città di Genova sono stati significativi anche quest'anno; l'accordo fatto con Ferrovie la settimana scorsa è un altro passo importante per la modernizzazione di questo territorio e porterà, per la prima volta nella storia, un Frecciarossa da Venezia a Genova. È un anno che, con tutta la prudenza dovuta per una situazione economica e politica ancora in evoluzione, può essere di svolta. Le svolte si costruiscono con la buona volontà e la collaborazione di tutti, e questo è un appello che il cardinale ha più volte rivolto alle forze politiche e che cerchiamo di fare nostro per quanto ci è possibile».



Lavoro - «I problemi più importanti da affrontare - ha ribadito il Cardinale - sono sul lavoro. Il clima di collaborazione che si è creato su Ilva fa sperare concretamente che l'accordo del 2005 possa essere rispettato a beneficio di tutti, dell'azienda ma soprattutto dei lavoratori».