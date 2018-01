Genova - Si è tenuta questa mattina a Tursi la cerimonia di consegna da parte di Toyota, al sindaco di Genova, Marco Bucci, di una flotta di quattro automobili ibrido termico-elettriche.



Mezzi - I quattro veicoli, concesse in comodato gratuito per un anno, saranno a servizio, del personale del Comune, che potrà valutarne le caratteristiche e i benefici che la tecnologia ibrida termico-elettrica può apportare al miglioramento della qualità della vita. «Siamo lieti che Genova abbia manifestato interesse per la diffusione di mezzi a basso impatto ambientale – ha affermato Mauro Caruccio, amministratore delegato di Toyota – Noi crediamo sulla tecnologia ibrido elettrica e i risultati che abbiamo ottenuto in questi venti anni lo dimostrano. Sono convinto che il sindaco Bucci scoprirà a bordo delle Toyota Hybrid un nuovo modo di muoversi sul territorio nel rispetto dell’ambiente e godendo del massimo piacere di guida senza alcun compromesso sulle prestazioni».



Ambiente - Il sindaco Bucci ha più volte dichiarato quanto il piano per la mobilità sostenibile sia centrale nel suo programma politico, per rilanciare Genova come città proiettata al futuro. «Siamo lieti – ha proseguito il primo cittadino – di dotare la flotta di mezzi comunali di automobili Totoya a basso impatto ambientale anche per dare un segnale alla città».