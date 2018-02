Il Festival irlandese sbarca a Genova

Genova - Arrivano a Genova, il fascino, la musica, le tradizioni e il folklore dell'Isola di Smeraldo. Dopo il successo riscosso nelle tappe 2017 di Torino, Roma, Bologna, Carrara, Napoli e Pordenone, il Festival Irlandese approda finalmente in Liguria, un imperdibile week-end in cui ogni giorno sarà Saint Patrick's Day!



La location che ospiterà il Festival Irlandese sarà per la prima volta la Fiera di Genova, comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici e in auto, dove i visitatori avranno modo di immergersi nel verde di questa mitica e leggendaria terra di guerrieri e Leprecauni nei giorni 9-10-11 Marzo con i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 01:00, domenica dalle 12.00 alle 24.00,







Una prima edizione Genovese che farà letteralmente battere il cuore e catapulterà i visitatori nell'atmosfera magica dell'isola di smeraldo. Sarà possibile visitare un mercatino tradizionale che spazia dall'artigianato celtico agli Irish gifts, spettacoli folkloristici, workshop di danza irlandese, didattiche per apprendere gli antichi usi e costumi dei celti, un vero e proprio villaggio dove sarà possibile sperimentare la vita e le antiche usanze dei popoli d'Irlanda nel quale non mancheranno attività per i più piccoli. Si potrà persino celebrare matrimonio con rito celtico.



Eccellente e ricercata la scelta gastronomica: piatti della tradizione irlandese come lo squisito stufato di manzo alla Guinness oppure l'eccellente hamburger di Angus, e ancora fish&chips e gustose frittelle di mele. Per dissetarsi fiumi di scurissima birra Guinness, tra una danza scatenata ed un avvincente concerto, con una proposta artistica che spazierà dalle tradizionali ballate dei pub ai repertori più folk con la presenza artisti di grande calibro giunti appositamente da Dublino e dintorni.



Il Festival Irlandese sarà un viaggio "a chilometro zero" per le Contee dell'Isola di Smeraldo: da Dublino a Cork, da Kilkenny a Donegal, da Watford a Kerry, alla scoperta di una terra leggendaria e meravigliosa.



9-11 marzo, Fiera di Genova.

Orari: venerdì e sabato dalle 18:00 alle 01:00, domenica dalle 12:00 alle 24:00.



Biglietto d'ingresso: 10€



Info: http://festivalirlandese.it/



Ph facebook della pagina Festival Irlandese