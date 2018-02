Genova - Sono oltre cinquemila le persone che si sono presentate dalle 15:00 di questo pomeriggio in piazza de Ferrari per il corteo antifascista che è stato organizzato dall'Associazione Genova antifascista: i presenti sono in piazza per protestare contro le presunte aggressioni avvenute da parte di alcuni militanti di CasaPound contro attivisti dell'associazione Genova Antifascista qualche settimana fa. Presenti al corteo associazioni e collettivi studenteschi accompagnati anche da gruppi di tifosi del Genoa: attualmente gli organizzatori stanno allestendo il camion per partire e attraversare il centro città.



17.00: Il corteo ha raggiunto via Roma



17.05: Manifestanti in via Santi Giacomo e Filippo