Il mistero dell´incendio di Teglia, ancora non chiare le dinamiche

Genova - Tragedia in via Monte Sei Busi a Teglia: un appartamento al primo piamo di Villa Cepollina, con dentro papà e figlia ha preso fuoco. La bambina di 8 anni è stata tratta in salvo dagli agenti del Commissariato di Cornigliano, ma l'uomo, italiano 46enne, è rimasto intrappolato tra le fiamme ed è stato trovato carbonizzato.



L'incendio sarebbe avvenuto intorno alle 17.30 del pomeriggio. Al momento non ci sono segni ne di cortocircuito ne di incendio doloso, gli inquirenti difatti non escludono l'ipotesi del suicidio. Stando a quanto riportato il padre era un ex cameraman, a letto perché era con le stampelle, a causa di una recente operazione alla gamba. La bimba, vedendo che il padre stava andando a fuoco, ha chiamato la madre che era in giro con le amiche la quale ha cercato i soccorsi. La mortuaria è arrivata intorno alle 20.00 di sera.



La bambina è ora ricoverata in codice rosso in camera iperbarica all'ospedale Gaslini.