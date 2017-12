Il nuovo vicecapo dell´Antimafia è un condannato della Diaz

Genova - E' stato nominato Vice direttore tecnico operativo della Direzione Investigativa Antimafia l'ex capo della Sco (Sezione criminalità organizzata) condannato in via definitiva a tre anni e otto mesi per la vicenda delle violenze alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 Gilberto Caldarozzi è tornato in servizio a luglio dopo l'interdizione dai pubblici uffici scattata con le pene inflitte 5 anni fa.



La notizia è stata data da La Repubblica dopo la denuncia del "Comitato Verità e Giustizia per Genova". Lo scorso luglio, il ministro degli Interni, Marco Minniti, avrebbe proceduto alla nomina di Caldarozzi ai vertici della Direzione Investigativa Antimafia.



Il dirigente era stato condannato insieme ad altri 15 poliziotti per il reato di falso, relativo alla firma sotto al verbale in cui si dichiarava che all'interno della scuola erano presenti alcune molotov, in realtà introdotte da alcuni agenti di polizia.