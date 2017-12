Il presunto terrorista di Genova tiene la bocca cucita

Genova - Nabil Benamir non ha parlato davanti al giudice: il marocchino finito sotto accusa per terrorismo, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande svolte dal gip Nadia Magrini nell’udienza che si è tenuta in carcere, a Marassi.



Estraneità - «Il mio assistito respinge le accuse – ha affermato il suo avvocato Manuela Mercatelli – vedremo cosa fare appena studieremo le carte».



Abitazione - Benamir viveva a Genova in una casa popolare che è stata occupata abusivamente e ad agosto era finito nei guai per una storia di maltrattamenti verso la sua compagna. Durante le perquisizioni la Digos di Genova oltre a trovare istruzioni per azionare ordigni esplosivi con vecchi cellulari, ha trovato video di azioni suicide, 'testamenti' di attentatori prima di immolarsi, oltre a tracce di comunicazioni effettuate tramite WhatsApp che lascerebbero supporre l'esistenza di un 'mandato' che l'indagato avrebbe dovuto assolvere in Italia.



Decisione - Benamir potrebbe lasciare nei prossimi giorni il carcere di Marassi per essere trasferito in un penitenziario di massima sicurezza dove vengono detenuti tutti i sospetti fondamentalisti.