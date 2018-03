Il sindaco Bucci nomina «29 ambasciatrici di Genova»

Genova - Giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata della Donna, il sindaco Marco Bucci ha nominato 29 “ambasciatrici” di Genova. La cerimonia si è svolta nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Le donne scelte dall’amministrazione comunale tra 150 partecipanti – genovesi per nascita o “adozione” – rappresenteranno la città nel mondo e sono state individuate al termine di una “call”, lanciata da Palazzo Tursi. Le candidature potevano essere proposte da Associazioni o da singole persone.



Dopo la nomina, lo scorso 12 ottobre, degli “ambasciatori” di Genova Il Comune ha dunque indicato nuove prestigiose figure che, grazie alla propria attività e alla propria vision, siano in grado di dare lustro non soltanto nazionale alla città; donne motivate a restituire a Genova l’appellativo di Superba e a promuoverne il suo aspetto internazionale, operoso e innovativo.

Le “ambasciatrici”, con un ruolo che avrà carattere totalmente volontario e non remunerato, daranno la loro disponibilità ad impegnarsi per suscitare interesse nei confronti di Genova, attraendo nuovi investimenti in città e recuperando i rapporti con i genovesi che negli anni hanno lasciato la città alla ricerca di opportunità di lavoro.



Di seguito i nominativi delle donne scelte dall’amministrazione comunale:

1) Megumi Akamuna

2) Donatella Bianchi

3) Alessandra Bocchio

4) Armida Luciana Bordi

5) Francesca Centurione Scotto Boschieri

6) Matilde Bruzzone

7) Magda Cavanna Highams

8) Monica Curti

9) Ornella D’Alessio

10) Patrizia De Luise

11) Alessandra Espinoza

12) Riccarda Giordano

13) Francesca Granata Griffiths

14) Dina Kotelnikova Raimondi

15) Tiziana Leopizzi

16) Carla Magnan

17) Elena Manara

18) Roberta Meardi

19) Anna Micheletti

20) Paola Minale

21) Marina Minetti

22) Rosanna Piturru

23) Luisa Puppo

24) Raffaella Renzoni

25) Sonia Sandei

26) Cristina Santagata

27) Francesca Scorbucchi

28) Angela Valenti Durazzo

29) Yue Zhao