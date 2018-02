In molti credono che il vero Matitone sia questo

Genova - Credevate che il Matitone di Genova fosse un'opera unica e caratteristica della nostra città? Forse in Liguria si; anche perché già a Savona c'è una struttura molto simile che però, in onore del fratello maggiore, è stata chiamata 'Matitino'. Ma in Europa e nel mondo ci sono moltissimi esemplari simili a quello della Superba. Basta andare su Instagram e scrivere l'hashtag #matitone per vedere che non sono pochi i grattaceli costruiti con una struttura simile a quella del 'nostro' palazzo.



Abbiamo scoperto che, non lontanissimo da Genova (circa 500 km) c'è un particolare albergo, famoso in Francia per le sue caratteristiche di costruzione moderna abbastanza recente e spesso contestata per la sua forma particolare. Questo edificio si può vedere passando in alcuni tratti di strada un po' sopraelevati rispetto al livello della città e si trova presso Rue Garibaldi. Ospita la sede di una grande banca di Lione; dal trentaduesimo al trentanovesimo piano, un albergo rende possibile ai suoi ospiti una spettacolare veduta della città da oltre 180 metri di altezza.



La percezione che si ha vedendolo da lontano è quella di una enorme matita puntata verso l'alto e da qui il nome "Matitone". La struttura esterna dell'edificio è alquanto semplice e geometrica; la parte principale è costituita da un enorme cilindro il quale è sormontato da una piramide a base quadrata costruita con vetro e strutture di sostegno metalliche.



Questa struttura è stata per molto tempo il grattacielo più alto della città – adesso è stato superato da un edificio di circa duecento metri: il grattacielo Incity . Molti lo considerano addirittura il simbolo di Lione, come per molti il nostro Matitone è il simbolo di Genova.