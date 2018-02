Incastrato spacciatore senegalese ma il merito è di un´app

Genova - Un senegalese di 22enne è stato arrestato per spaccio grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, inviata attraverso la nuova app per smatphone e tablet Youpol. Ieri pomeriggio, a seguito di alcuni controlli di polizia, il giovane è stato bloccato in piazza Don Gallo e successivamente arrestato per spaccio.



Droga - Notato per il suo fare circospetto, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 23 grammi di cannabis, custodito in alcuni involucri nascosti in una fioriera. Fermato in via Gramsci anche l’acquirente, un 18enne albanese, che aveva appena acquistato dallo spacciatore 3 grammi e mezzo di droga.