Genova - Non ci sono state persone ferite nell’incendio che si è sviluppato nella serata di ieri in un corridoio di una comunità alloggio per famiglie bisognose di via del Boschetto, a Borzoli.



Edificio - I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato le fiamme in breve tempo. Numerose persone sono uscite dallo stabile autonomamente. La zona interessata dall’incendio è risultata inagibile con la conseguenza che venti persone sono state trasferite in un’altra ala della struttura. Gli altri occupanti sono rientrati dopo lo spegnimento del rogo.



Come è successo - Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia per fare luce sull’accaduto.