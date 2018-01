Genova - E’ stata identificata la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina sulla A26 in direzione Genova: si tratta di un ragazzo di 19 anni nato a Legnano ma residente a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni tra due giorni era a bordo di una Ford che si è schiantata contro un tir. Insieme a lui c’erano due persone rimaste gravemente ferite.



Come è successo - Intanto sono in corso le indagini per fare luce sul maxi tamponamento dove sono stati coinvolti ventun mezzi, diciannove auto e due tir: fra le ipotesi prese in considerazione da parte della Polizia Stradale potrebbe esserci quella di una perdita d’olio da un serbatoio di un camion che dopo avere fatto il pieno in un'area di servizio della tratta potrebbe essere partito con il tappo del serbatoio avvitato male.