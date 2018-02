Incinta di cinque mesi colpita da un malore, ricoverata al Galliera

Genova - Rimane in prognosi riservata la giovane spezzina che ieri è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Galliera di Genova a seguito di un malore improvviso. La donna, alla diciottesima settimana di gravidanza e residente in città, si trovava nella sua abitazione quando si è accasciata a terra. Sin da subito la sua situazione si è rivelata critica a causa di un'emorragia cerebrale e dopo il trasporto in ambulanza all'ospedale Sant'Andrea, al termine di una prima diagnosi è stata trasferita d'urgenza a Genova.



Dall'ospedale Galliera confermano che la prognosi rimane riservata e la creatura che porta in grembo, nonostante sia una fase delicata per ogni gravidanza, sta bene, con i valori vitali stabili. Una speranza che fa luce in un momento drammatico. In queste ore all'ospedale genovese stanno facendo tutto il possibile per monitorare al meglio la giovane ragazza: la situazione è controllata e rimane delicatissima vista la gravità dell'accaduto. I medici rimangono cauti e la speranza di quanti la amano è che si possano salvare sia lei che la piccola creatura che custodisce.