Genova - Grave incidente nel pomeriggio a Sturla, in via Capo di Santa Chiara. Una donna di 68 anni è stata investita da in Suv e trascinata per alcuni metri.



Dinamica - L'anziana è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino dove è ricoverata in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso e per fare luce sull'accaduto.