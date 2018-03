Genova - «Da diversi mesi nella nostra città sono presenti i cantieri per posare la fibra ottica.

Assieme ad Ance abbiamo chiesto da tempo e nuovamente oggi in conferenza dei capi gruppo in Comune chiarezza sulla modalità di affidamento delle lavorazioni»: lo hanno dichiarato Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil.



«Da tempo ormai le lavorazioni per la posa di fibra ottica rappresentano una mancata opportunità di lavoro per imprese e lavoratori. Non solo: spesso le lavorazioni sono oggetto di ripristino costando di più rispetto a quanto preventivato. Inoltre, si tratta spesso di imprese che non sono del territorio, non impiegano mano d'opera locale e applicano contratti in deroga rispetto al contratto dell'edilizia».



La riunione odierna si è conclusa con l'istituzione di una commissione ad hoc con finalità di convocare con urgenza la stazione appaltante.