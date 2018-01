Istituto Chiossone, festeggiati oggi i 107 anni di Adele Corsanego

Genova - L’Istituto David Chiossone onlus festeggia oggi il compleanno della signora Adele Corsanego, che con i suoi 107 anni è la più longeva ospite della Residenza per Anziani di Corso Armellini a Genova. Nata a Genova il 6 gennaio 1911, Adele Corsanego, oggi ipovedente, è entrata all’Istituto Chiossone nel 2016, prima alla Residenza di Nostra Signora del Monte, poi, dal gennaio 2017, nella Residenza Armellini, dove partecipa con entusiasmo a tutte le attività ricreative e di socializzazione, tra cui in particolare la ginnastica di gruppo.



«Il Chiossone si occupa da oltre un secolo delle persone anziane e delle loro famiglie, attraverso due strutture dedicate, dove, alla continua assistenza medica, infermieristica e sociale, si affianca un ambiente familiare e sereno, in continuità con le abitudini della propria casa. In particolare, la Residenza per Anziani Armellini, nella sede storica dell’Istituto, ospita 81 anziani, autosufficienti e non, con una forte specializzazione nelle terapie specifiche per la riabilitazione visiva. La Residenza Del Monte per Anziani, nel quartiere di San Fruttuoso, può invece ospitare fino a 73 anziani, autosufficienti e non, ed è attrezzata per accogliere anche persone affette da patologie degenerative e pazienti che necessitano riabilitazione specifica a seguito di ricoveri ospedalieri (residenza sanitaria riabilitativa post- acuti)».