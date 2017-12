Jovanotti dice «No» a Genova

Genova - Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini ma non solo. Sono tantissime le città che ospiteranno il tour con cui il cantante romano Lorenzo Jovanotti Cherubini girerà per tutta Italia. Tutta Italia tranne Genova. A darne notizia lo stesso cantante, il quale ha formalmente precisato che non suonerà nel capoluogo ligure per mancanza di strutture.



Né la Fiera del Mare né l'Rds Stadium sono idonei ad ospitare il live, poiché gli spazi richiesti dalla troupe sono superiori a quelli che sono a disposizione. Non si tratta di capienza di posti ma di struttura: la parte dietro del palco richiesta dalla produzione di Jovanotti è più alta di 12 metri.



La decisione è quindi presa, il cantante romano non sarà a Genova per il suo "Lorenzo live 2018".