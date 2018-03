L´Istituto Gaslini ha un nuovo portale

Genova - E’ on line il nuovo portale dell'Istituto Giannina Gaslini realizzato con l’obiettivo di offrire una maggiore fruibilità delle informazioni e dei servizi alle famiglie e ai professionisti.



Il nuovo portale si avvale di una veste grafica accattivante e soprattutto una navigabilità semplice e intuitiva, che mette il piccolo paziente al centro dei servizi a lui dedicati.



Il Gaslini è un ospedale interamente dedicato al bambino e alla sua famiglia: per agevolare gli spostamenti e l’accessibilità nella sezione “Come possiamo aiutarti” l’utente accede direttamente dall’homepage a tutti i servizi online per prenotare visite ed esami, ritirare i referti del Laboratorio di Analisi, di Radiologia e Neuroradiologia e può effettuare il pagamento del ticket on line, per prestazioni specialistiche prenotate presso l’ospedale.



Il Gaslini è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico: nella sezione “Gaslini per il pediatra”: trova spazio la sezione dedicata alle novità più significative e recenti nel campo dell’attività diagnostica e terapeutica, dei diversi progetti che impegnano l’ospedale, degli studi scientifici più rilevanti e dell’attività di formazione realizzata al Gaslini.



Nell’ottica di rendere l’ospedale più aperto e le sue prestazioni più conosciute e facilmente accessibili il nuovo portale è perfettamente fruibile dai dispositivi mobili, mentre i suoi contenuti sono immediatamente condivisibili attraverso l'interazione con i social network più utilizzati, grazie ai bottoni per lo sharing.