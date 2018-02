Genova - "Professori presi a schiaffi dai ragazzi? Spesso in questi ultimi tempi viviamo in una cultura dove non si privilegia il ragionamento e il pensare logico ma un certo parlare che oggi viene definito un pensare di pancia, ma poi con questo pensare si perde la testa". Parole che fanno riflettere quelle del cardinale di Genova Angelo Bagnasco che, nel giorno della sua riconferma a vescovo metropolita della città ha voluto soffermarsi sul problema dell'educazione nelle scuole.



"La scuola è un luogo dove i giovani non solo si aprono al mondo delle conoscenze ma ha anche come compito quello di iniziare a ragionare per aprirsi al pensare logico argomentato che richiede fatica - ha spiegato Bagnasco - Capisco sia più facile agire in base alle emozioni ma non sempre questo porta a comportamenti giusti bisogna imparare a ragionare non solo con gli slogan".



"Questi episodi ci devono inquietare e dobbiamo cominciare dai genitori, la scuola, la chiesa e la comunicazione. Dovremo - conclude - fare una santa alleanza per il bene delle giovani generazioni sennò faremo il loro male".