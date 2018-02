L’energia delle parole: il nuovo contest letterario di Iren per raccontare “un futuro sostenibile”

Genova - Iren, azienda da sempre impegnata a sostenere progetti in ambito culturale, presenta il suo primo contest letterario intitolato «L’energia delle parole», una competizione a tema “energetico e green” che si prefigge l’obiettivo di scovare talentuosi scrittori tra i cittadini, contribuire a divulgare l’educazione alla sostenibilità e valorizzare il patrimonio delle idee.



Il 5 febbraio è stato lanciato il sito web del contest, www.energiadelleparole.it, una piattaforma dove i partecipanti potranno, gratuitamente e previa registrazione, caricare il proprio racconto breve di max 10.000 battute. Il termine ultimo per l’invio degli inediti è il 28 marzo 2018.



«I primi tre classificati, eletti da una giuria d’eccezione presieduta dallo scrittore Giuseppe Culicchia, verranno proclamati alla 31° edizione del Salone Internazionale del libro di Torino.

Inoltre i migliori venti racconti saranno pubblicati in una raccolta commissionata da Iren a un editore specializzato nel settore narrativa che realizzerà copie cartacee e una versione e-book scaricabile gratuitamente. Contestualmente partirà una campagna di comunicazione, sia on-line che off-line, volta a promuovere il contest in tutta Italia con particolare riferimento

alle aree di appartenenza del Gruppo. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore esempio concreto dell’impegno profuso da Iren nel campo della valorizzazione delle persone incentivandole all’uso della scrittura creativa per raccontare un futuro sostenibile».

Per informazioni sul regolamento e sulle modalità di partecipazione si può

consultare il sito www.energiadelleparole.it.