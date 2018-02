La Cornigliano che verrà, Bianchi: «Una rotatoria in piazza Massena»

Genova - Lunedì scorso si è riunito il Municipio Medio Ponente in incontro tecnico con le associazioni di Cornigliano per discutere il progetto esecutivo di via Cornigliano. «Abbiamo ascoltato le osservazioni delle associaizoni e ne abbiamo preso nota» ha spiegato Mario Bianchi.



«Da un lato - prosegue il presidente del Municipio Medio Ponente - questo consente la prosecuzione del percorso del progetto, per far sì che sia validato e sia messo a gara in tempi rapidi; dall'altro, in parallelo, ci dà la possibilità di coordinare un tavolo con un gruppo di lavoro di Cornigliano per apportare assieme a Sviluppo Genova e Società per Cornigliano quelle modifiche che sono desiderate dalla cittadinanza».



Una grossa novità, di cui si è parlato, riguarda la proposta di realizzazione di una rotatoria in piazza Massena, che non rientra nel progetto di via Cornigliano. Sarebbe un nuovo progetto in parallelo, che non anderebbe a rallentare la procedura amministrativa di approvazione di via Cornigliano».



Rotatoria che, almeno inizialmente, era stata ideata per via San Giovanni d'Acri. «Nel progetto definitivo di via Cornigiano era prevista una rotonda in via San Giovanni d'Acri. Ma, quando il progetto è andato in conferenza dei servizi, gli uffici tecnici hanno fatto osservazioni tecniche che accertavano l'impossibilità di inserire una rotatoria lì, per motivi geometrici. Per recuperare quella funzionalità, occorreva dunque fare ulteriori interventi impattanti che sarebbero andati a modificare il progetto già approvato. Per evitare di bloccare ulteriormente i tempi e velocizzare le procedure si è pensato allora di approvare in maniera spedita il progetto di via Cornigliano, incanalando in parallelo un altro progetto che riguarda piazza Massena. In questo modo recuperiamo queste funzionalità al di fuori del progetto stesso, non rallentando l'iter di via Cornigliano».



Ancora non c'è alcun dettaglio tecnico, soltanto l'idea che ha trovato il riscontro positivo di tutte le associazioni: «In virtù di questo parere, abbiamo una condivisione generale e un assenso a procedere» ha concluso Bianchi.