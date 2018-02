La Liguria ancora in preda all´allerta: previste nevicate tra oggi e domani

Genova - La protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo per neve arancione dalle 18 di oggi alle 12 di domani in Vallestura e nell'entroterra savonese fino alla Val Bormida. Allerta gialla all'interno dell'imperiese dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domani, dall'interno nella zona da Spotorno a Camogli incluse la Valpolcevera e l'alta Valbisagno dalle 18 di oggi alle 18 di domani. Allerta sempre gialla nell'entroterra del savonese dalle 12 alle 18 di domani e in val Scrivia, val D'Aveto e val Trebbia dalle 18 alla mezzanotte di oggi.



Sono proseguite anche nella notte le precipitazioni nevose in particolare nelle zone interne del savonese. La stazione di Monte Settepani ha accumulato 20 centimetri di neve fresca portando il totale a 85 centimetri al suolo. Nevicate hanno interessato la Val Bormida e a cavallo con la provincia di Genova, deboli piogge sulla costa.



Le temperature sono rimaste molto basse soprattutto nelle stazioni in quota. Si sono registrati -7.7 gradi a Poggio Fearza (Imperia), -5.3 a Monte Settepani (Savona), -4.2 a Casoni di Suvero (La Spezia), -3.7 a Colle Belenda (Imperia), -3.6 a Barbagelata (Genova), -3.5 a Diga di Giacopiane (Genova), -3.4 a Taglieto (La Spezia), -3.0 a Sella di Gouta (Imperia) e Santo Stefano d'Aveto (Genova). Lungo la costa minime tra i 4.6 di Savona e i 7.1 di Genova Centro Funzionale.



Da sottolineare il forte vento settentrionale, con una raffica che, nella notte, al Lago di Giacopiane ha toccato i 140 km/h.



Nelle prossime ore si attende, dopo una breve pausa, una prosecuzione della fase instabile tipicamente invernale con ancora precipitazioni, prevalentemente a carattere nevoso nell'entroterra.



Domani, soprattutto in costa, potremo assistere a un temporaneo rialzo delle temperature, preludio all'arrivo del grande freddo previsto tra le ore centrali e la serata di domenica. In quella fase ci sarà un vero e proprio crollo delle temperature, che dalla notte fra domenica e lunedì e nei giorni successivi scenderanno abbondantemente sotto lo zero nelle zone interne della regione, con valori negativi anche in costa.