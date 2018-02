La busta di lasagne al pesto che ha scatenato il delirio tra i genovesi

Genova - "Ma che ne sanno a Torino" direbbe qualcuno. Al di là degli scherzi la foto è reale, ed è stata scattata propprio in un supermercato nel capoluogo piemontese.



L'autore della fotografia è uno dei tanti genovesi che lavorano fuori sede. Aggirandosi per il supermarket, in cerca di cibo da comprare per la cena, il ragazzo si è imbattuto in una busta contenente lasagne al pesto. Superato lo shock, il genovese ha così deciso di postare l'orrore appena visto sul gruppo Facebook di Genowa, chiamato appunto 'Genowave'.



Per chi non lo sapesse 'Genowa è la pagina satirica che da qualche mese sta ottenendo un enorme successo sui social, tanto da spingere i genovesi del gruppo a postare le cose più strane che si possono collegare con le nostre tradizioni locali.



Voi, da genovesi, come avreste reagito vi foste imbattuti di fronte a questa confezione? Anche perché stando a quanto riportato sul gruppo da qualche commento, queste confezioni sarebbero presenti anche a Genova, "con che coraggio" direbbe sempre qualcuno.



Ph by: Dani Dan