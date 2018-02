Genova - Si sono dati appuntamento alle 18 in piazza della Vittoria e hanno manifestato lungo le vie del centro per dar sostegno alle loro insegnanti. Genitori e bambini delle scuole elementari genovesi hanno sfilato con fiaccole e cartelli al coro "Non toccate le nostre maestre".



Circa 300 le persone che hanno aderito al corteo, conclusosi sotto l'Ufficio regionale di via Assarotti. Le insegnanti rischiano (con la recente sentenza) di essere escluse dalle graduatorie ad esaurimento. Quelle graduatorie - per intenderci - che consentono l'assunzione a tempo indeterminato. «È importante per i bambini la continuità e la figura del'insegnante» aveva annunciato due giorni fa una delle organizzatrici ai nostri microfoni.



