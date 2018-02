La neve ha imbiancato la Liguria: adesso la paura è per il ghiaccio

Genova - Il freddo è arrivato su Genova e la Liguria e la neve è comparsa nel pomeriggio non soltanto nell’interno ma anche lungo la costa rendendo anche 'scenografica' la partita Sampdoria-Udinese, come l'ha definita il presidente Massimo Ferrero intervenuto la termine della sfida.



Ghiaccio - In tutta la regione, in attesa di un ulteriore abbassamento delle temperature, sono in azione i mezzi spargisale per evitare la formazione di ghiaccio. A Genova è scattato un piano di emergenza per i senzatetto: sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza fissa dimora per un totale di 153 posti letto disponibili (Vico Stoppieri, Villa San Teodoro, Casetta salita N. S. del Monte, Auxilium, Clinica chirugica San Martino, Asilo notturno Massoero)