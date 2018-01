La promessa di Bucci: «Hennebique? Non sarà un freno, anzi»

Genova - Dopo quarant'anni parte il progetto di recupero del Silos Hennebique: l’intesa è stata siglata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal presidente dell’Autorità del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, dal Soprintendente ai Beni Archeologici e Belle Arti e Paesaggio Vincenzo Tinè e dal direttore del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova Enrico Dassori.



«Abbiamo messo in moto un processo che arriverà in fondo» confida il sindaco Bucci, a margine della conferenza odierna. «C’è un accordo completo tra tutti. Non sappiamo ancora come sarà l’edificio e cosa ci faremo. Sappiamo che c’è un desiderio da condiviso da tutti di riavere un edificio bello, che serva alla città e che abbia una ricaduta economica sulla stessa».



Diversi gli investitori che si sono fatti avanti. «È un segnale positivo, vuol dire che c’è interesse a investire su Genova. Devo ammettere che c’è ancora un po’ di diffidenza sull’amministrazione perché i privati si lamentano del troppo tempo impiegato. Stiamo cercando di dimostrare che questo non è vero, e secondo me questa sarà la dimostrazione che riusciamo a fare le cose in fretta».



Tante le possibili soluzioni: si è parlato di attività commerciali come outlet o ristoranti che potrebbero mettere in crisi gli artigiani del centro storico. Non è dello stesso avviso il primo cittadino. «Abbiamo valutato anche questa eventualità. Non sarà un freno, ma sarà un imbuto. Ossia sarà un canale di raccolta. Attraverso la visita all'Hennebique poi si sarà invogliati a visitare il centro storico. Oggi non esiste alcun canale di raccolta. Noi attraverso l'Hennebique attireremo i turisti e i croceristi a rimanere in città».



Il rilancio dell'Hennebique è la prima sfida che attende Comune e Regione nel 2018. «Possiamo parlare di promessa mantenuta, solo quando sarà apposto – ammette Bucci -, fino ad allora farò fatica a dormire tranquillo. Però possiamo dire di aver messo una buona pietra».