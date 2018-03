La scuola Contubernio sostiene la candidatura del Pesto genovese all´Unesco

Genova - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (fondato nel 1863) «ha aderito, con entusiasmo, alle iniziative per sostenere la candidatura del “pesto genovese al mortaio” all’UNESCO come patrimonio dell’umanità».



Per sostenere la candidatura e per raccogliere le firme mercoledì 14 marzo, alle 10.30, sul piazzale principale della scuola, in Via Amarena 11 (Genova – San Fruttuoso) ci sarà un flash mob, un video e filmati con i 610 bambini della Scuola Contubernio tutti vestiti rigorosamente in verde e bianco, con mortai, pestelli, grembiuli e berretti da cuoco. Sui banchi di scuola, portati per l’occasione all’aperto, in bella evidenza, basilico, parmigiano reggiano, pecorino sardo, pinoli, olio extravergine di oliva, aglio, sale.



«E anche una sorpresa gastronomica per i più golosi…crostini al pesto per tutti ! I bambini, con i loro disegni (tutti in bella esposizione), hanno scelto come nome per l’evento #contupesto Al termine di Contupesto seguirà un Social Mob – con foto - che vede uniti, in questa iniziativa, tutte le fasce di età. Immaginando così un passaggio generazionale dell’uso tradizionale del mortaio e del pestello; insomma nonni e bambini immersi nel profumo del basilico genovese al grido di “Il pesto non ha età” #ilpestononhaetà #ilpestofastarbene #pestoesalute Hanno contribuito alla realizzazione degli eventi tutto il Personale della Scuola e dell’Istituto “Contubernio” che ringraziamo per la piena collaborazione, nonché le mamme della scuola materna che spalmeranno pesto a volontà su crostini e pane. Nel corso della mattinata sarà possibile firmare e dare quindi il proprio contributo per sostenere la candidatura del pesto genovese al mortaio all’UNESCO. Sarà inoltre possibile condividere sui social network facebook, instagram, twitter le fotografie e i video, legati agli eventi della Scuola Contubernio, utilizzando gli hashtag #contupesto #wilpesto #orgogliopesto #postailpesto #pestoascuola

#contubernio #scuolacontubernio #genova #worldpestoday2018 #ilpestononhaetà»