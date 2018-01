La succursale del Cassini finisce all´asta, ma chi la comprerà?

Genova - La Fondazione San Giovanni Battista è in grande difficoltà. Per chi non la conoscesse è una delle più antiche di tutta Italia, che in questi giorni è diventata (non per la prima volta) tema di una commissione consiliare a palazzo Tursi, chiesta a gran voce dal gruppo del M5s in Comune.



La Fondazione comprende da un lato la succursale del Cassini in via Serra, che ospita all'incirca 500 alunni, dall'altro un centro d'accoglienza per i richiedenti asilo minori. Questa ha da ormai da parecchi anni un Cda vacante, poiché vi è rimasto solo il presidente Francesco De Simone, ex assessore provinciale, chiamato al vertice dall'allora sindaca Marta Vincenzi, a gestire da solo un qualcosa che ora (non essendoci più il cda) non è più gestibile, poiché non ha autorità.



Stanco a quanto comunicato, Iren avrebbe pignorato questi beni per delle fatture che sembra non siano state pagate. Questi immobili quindi sono stati messi all'asta, e a rispondere all'offerta la settimana scorsa non si è presentato nessuno. Una sala, stando a quanto hanno comunicato dalla Commissione, completamente deserta. Ora si proseguirà con la prossima vendita in cui i prezzi degli immobili, inevitabilmente, scenderanno.



"Si farà una nuova asta - ha commentato la consigliera del M5s Maria Tini - non sappiamo chi comprerà questo immobile e non sappiamo cosa succederà all'Istituto Cassini, l'assenza in Commissione dei responsabili comunali e regionali che avrebbero dovuto nel tempo gestire i bilanci e controllare l'andamento della Fondazione è significativa".



Il gruppo comunale dei 5 stelle è quello che più si è speso per riuscire a far luce su questa vicenda ancora non chiarissima. "Nonostante le diverse commissioni fatte nelle amministrazioni precedenti nessuno ha preso provvedimenti - ha proseguito Tini - Ora non sappiamo chi comprerà un immobile importante come la succursale del Cassini, dovesse prenderla un privato che decidesse di investirci per realizzare qualcos'altro sarebbe un problema enorme per questa scuola".



