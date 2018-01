La trovano morta in casa, ma come sia successo è ancora un mistero

Genova - Si chiamava Maria Satera la donna di 58 anni è stata trovata morta questo pomeriggio nel suo appartamento a Bargagli. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri in fondo alle scale i quali avevano notato la porta di casa aperta e la luce accesa.



Botte - La vittima, secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, era stata aggredita a sprangate nel marzo del 2015 sempre nella sua abitazione da un anziano. In quell’occasione la 58enne era stata ridotta in fin di vita. L’uomo, dapprima condannato a nove anni e quattro mesi per tentato omicidio, era stato assolto una settimana fa dai giudici della Corte di Appello di Genova.



Matrimonio - La donna, che faceva da badante all'anziano con il quale avrebbe dovuto sposarsi, non aveva mai fatto il nome dell'aggressore. Il pubblico ministero Alberto Landolfi ha aperto una inchiesta per omicidio. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri e del medico legale per fare luce sull'accaduto.