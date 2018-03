Le stazioni della via Crucis donate alla Chiesa di N.S. del Carmine e Sant’Agnese

L’opera, che faceva parte degli oggetti posseduti dall’Archivio Storico della Famiglia Costa

Genova - Venerdì 9 marzo alle ore 17.30 presso la Chiesa di N.S. del Carmine e Sant’Agnese si svolgeranno le celebrazioni e la presentazione delle 14 sculture in bronzo che hanno come soggetto le stazioni della Via Crucis realizzate nel 1966 dallo scultore veneto Ferruccio Quaia per la Cappella della t/n Eugenio Costa.



L’opera, che faceva parte degli oggetti posseduti dall’Archivio Storico della Famiglia Costa, è stata donata alla Parrocchia di N.S. del Carmine e Sant’Agnese per la sua vicinanza al porto. La Parrocchia infatti storicamente ha costituito un privilegiato punto di riferimento religioso per il mondo marittimo genovese, come dimostrano numerose documentazioni storiche che attestano il rapporto tra i “camalli” del porto di Genova e la comunità del Carmine.



Un rapporto che risale alla seconda metà del secolo XIV: nell’ampliamento della chiesa della prima metà di quel secolo che la portò ad avere tre navate, accanto alle cappelle laterali costruite con le donazioni delle grandi famiglie genovesi, quella nella navata sinistra, prossima all’altare maggiore, fu realizzata a cura della Compagnia dei Caravana del Porto di Genova, nel 1340, anno in cui fu fondata.



La presentazione di venerdì 9 marzo prevede alle ore 17.30 la celebrazione della Via Crucis cui seguiranno una relazione dell’Architetto Giovanni Battista Varese sullo scultore Ferruccio Quaia e una lettura di Guido Conforti del testo di Paul Claudel sulle quattordici meditazioni del Cammino della Croce.