Li redarguisce, loro non la prendono bene: aggredito consigliere leghista

Genova - Nella serata di sabato 24 febbraio, Antonio Susi Olivieri, consigliere leghista del Municipio Centro Est con delega alla sicurezza, mentre si trovava a passeggio nella centrale via San Lorenzo, si imbatteva in un gruppo di quattro soggetti, intenti ad affiggere volantini sul muro di un palazzo.



Il consigliere li redarguiva, diffidandoli dal continuare, ma ne riceveva in risposta insulti, minacce, spintoni e calci. La descrizione degli aggressori fornita dalla vittima ha consentito al personale Digos che ha raccolto la denuncia di addivenire all’identificazione di un uomo di 69 anni, noto frequentatore del circolo di matrice antagonista Il grimaldello che, pertanto, è stato deferito all’AG per i reati di minaccia e lesioni.



Proseguono, inoltre, le indagini, compresa la visione delle immagini delle telecamere presenti in zona, volte all’individuazione degli altri aggressori.



Questo il messaggio lanciato sui social dallo stesso Oliveri:



Questa città NON vi appartiene !!



Ho deciso di denunciare, qui su fb ma anche alle autorità, l'episodio che mi ha visto, mio malgrado, ieri sera protagonista: Al rientro a casa, intorno alle 21,30 in una delle vie più famose del centro storico, mi sono imbattuto in un gruppo di signori intenti a imbrattare con questi manifesti il centro storico, alla mia domanda se sapessero che era vietato, e che l'affissione di questi manifesti portava solo degrado, HANNO RISPOSTO IMMEDIATAMENTE CON LA VIOLENZA.



Sopratutto quando dietro a loro richiesta mi sono presentato mentre loro hanno negato con forza di dirmi chi fossero.



Non erano ragazzini o miei coetanei ma signori adulti, e dato il tipo di reazione, la modalità, abitudinari alla violenza sia verbale che fisica.



Spintoni e calci,in particolare modo alle spalle... la forza di un branco di vecchi cani dediti a una sola legge la loro.



Come si è arrivati a questo? semplice, sono protetti ancora oggi da una parte politica e da un sistema di leggi che li ha sempre messi al riparo da qualsiasi condanna reale, e questo è il risultato.