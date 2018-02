Genova - La Server Farm di Liguria Digitale cresce e si conferma un’eccellenza a livello europeo. Grazie alla sinergia con IIT il centro di calcolo sarà potenziato e ospiterà tutti i sistemi informatici dedicati ai progetti del nuovo centro IIT agli Erzelli.



Sicurezza - Nel complesso l’infrastruttura dispone oggi di oltre 2000 mila metri quadrati dove sono ospitati più di 3000 calcolatori in dieci sale che garantiscono i più elevati standard di sicurezza. Il NOC è anche il centro di controllo della rete geografica di Regione Liguria che ogni secondo genera oltre 1.5 milioni di transazioni. In funzione degli investimenti fatti dalla Regione Liguria negli ultimi due anni sulle infrastrutture digitali e sulla Server Farm, quest’ultima è stata giudicata da IIT un’eccellenza a livello nazionale ed europeo. La Regione ha previsto per il biennio 2018-2020 nuovi fondi che porteranno il Network Operation Center a un livello di eccellenza mondiale, alla creazione del primo Internet Exchange Point Ligure e alla realizzazione di un Security Operation Center a difesa dei calcolatori e dei dati gestiti da Liguria Digitale.



Ricerca - Il nuovo Centro di calcolo permetterà a 300 ricercatori del Center of Human Technologies di IIT di disporre delle più recenti risorse tecnologiche per il calcolo ad elevate prestazioni nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo congiunti con ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti e centri clinici riabilitativi presenti sul territorio regionale. Il nuovo piano strategico di IIT vedrà il lancio del primo progetto di cooperazione internazionale con le Regioni: il Liguria Human Technology Hub che mira a sviluppare e testare nuove tecnologie per la salute insieme agli IRCSS Gaslini e San Martino e con gli ospedali Galliera e Santa Corona.