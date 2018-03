Linea Genova - Ronco Scrivia: modifiche alla circolazione dei treni

Genova - Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Genova – Ronco Scrivia sono in programma nel prossimo fine settimana, 17 e 18 marzo, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di effettuare interventi di potenziamento infrastrutturale.



Lavori - Nello specifico, sarà realizzata una passerella pedonale a Serra a Morego (GE), migliorato il sistema di regimentazione delle acque tra Ronco Scrivia e Busalla con la realizzazione di due nuovi tombini al di sotto della la linea ferroviaria e si svolgeranno attività propedeutiche alla costruzione del sottopasso pedonale di Genova Bolzaneto. I treni previsti in circolazione tra Genova e Ronco Scrivia saranno sostituiti da bus con fermate a Genova Pontedecimo, Piano Orizzontale, Busalla e Borgo Fornari e integrati con nuovi treni che percorreranno la linea Novi Ligure – Ronco Scrivia – Genova (via Mignanego). Le località di Genova Rivarolo, Genova Bolzaneto e Genova S. Biagio saranno raggiungibili solo con i mezzi AMT.



Tratta - Alcuni collegamenti percorreranno, invece, l'itinerario alternativo via Mignanego e non fermeranno a Genova Rivarolo, Genova Bolzaneto, Genova San Biagio, Genova Pontedecimo, Piano Orizzontale, Busalla e Borgo Fornari.