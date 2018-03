Linea Genova - Torino - Milano, modifiche al programma di circolazione dei treni

Genova - Importanti interventi infrastrutturali, propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo Valico dei Giovi, sono in programma in alcuni fine settimana, a partire da sabato 10 marzo.



Per consentire l'operatività del cantiere nell'area di Fegino (tratta Genova Piazza Principe-Ronco Scrivia via Mignanego), i treni delle linee Genova-Torino, Genova-Milano e Genova Rimini, nei fine settimana 10-11 marzo, 7-8 aprile, 26-27 maggio, percorreranno l'itinerario alternativo "via Busalla-Isola del Cantone" modificando il numero e gli orari. Inoltre, alcuni treni regionali Genova-Arquata Scrivia-Novi Ligure saranno cancellati e sostituiti con bus mentre quelli dell'itinerario Genova-Ravenna/Rimini faranno capolinea ad Arquata Scrivia o Ronco Scrivia da dove i viaggiatori potranno proseguire su nuovi treni.



Il dettaglio delle modifiche è consultabile su www.trenitalia.com, sulla App Trenitalia, sull'Orario Ufficiale "In Treno" e sulle locandine esposte nelle stazioni interessate.