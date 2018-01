Linee 1, 128, 170, 653 e N2: variazioni di percorso l´1 e 2 febbraio

Genova - A seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Ciro Menotti per lavori stradali, dalle ore 21.30 di giovedì 1° febbraio alle ore 5.00 di venerdì 2 febbraio le linee 1, 128, 170, 653 e N2 modificheranno i percorsi come di seguito indicato.



Linee 1 e N2

Direzione levante: i bus, giunti in via Merano, proseguono per via Soliman, via Puccini, via Albereto, via Siffredi dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.



Linea 128

Direzione Erzelli: i bus, giunti in piazza Baracca, proseguono per via largo Canegallo, via Biancheri, via Puccini, via Albereto, via Siffredi dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sestri: percorso regolare.



Linea 170

Direzione piazza Virgo Pontes: i bus, in partenza da via Travi, proseguono per largo Coppi, largo Canegallo, via Biancheri, via Puccini, via Albereto, via Siffredi e via Giotto dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sestri: percorso regolare.