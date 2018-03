Maltempo, Genova imbiancata dalla neve: strade percorribili

Genova - Genova si è svegliata imbiancata: le precipitazioni a carattere nevoso hanno interessato specialmente le alture sia a levante sia a ponente, dove sono presenti accumuli su strada. La ventilazione settentrionale ha subito un ulteriore rinforzo raggiungendo raffiche anche di 70 km/h. Le temperature rimangono su valori negativi.



Spolverate - Neve pure sulle auto, in parchi e giardini, ma le strade, dove sono entrati in azione gli spargisale, sono tutte percorribili. A Genova le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse come i parchi e cimiteri. Stop ai mercati all'aperto e divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”.



Trasporti - Nessun problema su autostrade e ferrovie. Sulle autostrade è in vigore dalle 22 di ieri sera il divieto di transito ai mezzi pesanti, mentre Rfi ha ridotto del 50% i treni regionali per garantire il servizio in caso di criticità. I tremi metropolitani tra Genova Voltri e Genova Nervi sono stati soppressi. Stessa situazione sulla linea Genova Brignole - Busalla per i treni con origine e termine corsa Busalla.