Maltempo: ecco il percorso previsto per le emergenze

Ecco le misure adottate dall'Asl 3 e 4 ed il vademecum per combattere l'emergenza freddo.

Genova - La riattivazione del percorso previsto per le situazioni emergenziali, con il monitoraggio costante degli accessi nei Pronto soccorso, il potenziamento dell'area neuro-traumatologica e la valutazione attenta e puntuale delle condizioni di dimissibilità dei pazienti e del rientro al domicilio degli stessi, affinché le stesse avvengano in sicurezza, sia per quanto riguarda il mezzo di trasporto, sia per quanto riguarda orario di dimissione e relativa destinazione. Sono alcune delle principali misure adottate dal sistema sanitario ligure, su indicazione di Regione Liguria e Alisa, per far fronte all'ondata di di freddo eccezionale che sta interessando il territorio a seguito dell'arrivo di una perturbazione di origine artica.

Regione Liguria ha inoltre scritto ad Anci e a tutti i sindaci per sottolineare la preoccupazione rivolta alle persone senza dimora costrette a vivere per strada: è stata quindi sollecitata l'attuazione in maniera tempestiva di tutte le misure sufficienti e necessarie per la tutela della loro salute.



A questo proposito, Regione ricorda lo stanziamento annuo di risorse destinate ai cinque Comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl per implementare e sviluppare, in sinergia con le associazioni di volontariato impegnate sul territorio, i servizi in risposta ai bisogni primari (dalla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, alla cura e igiene della persona fino alle mense), i servizi di accoglienza notturna (dormitori, comunità semiresidenziali e residenziali, alloggi protetti o autogestiti) e i servizi di accoglienza diurni.



ASL 3

Sono state allertate le imprese che, in caso di neve o gelo devono intervenire con la massima sollecitudine eseguendo la pulizia neve e spargimento sale in tutte le strutture ospedaliere e territoriali.

• È stata allertata la ditta per il trasporto dei pasti veicolati dei possibili disagi per il transito veicolare, sia sulle strade comunali che all'interno dei nostri presidi.

• Nel caso di allerta gialla/arancione per neve o comunque nel caso si verifichino improvvisi e duraturi impedimenti al traffico veicolare, pubblico e privato, da cui possano derivare prevedibili difficoltà al raggiungimento degli Ospedali con conseguente rischio di sospensione delle funzioni di emergenza, è stato disposto che, fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche e alla ripresa del traffico veicolare, il personale Dirigente e del Comparto in turno di pronta disponibilità, qualora si manifestassero difficoltà nel raggiungere la sede ospedaliera nel caso di chiamate, è autorizzato ad effettuare turno di guardia attiva in sostituzione della pronta disponibilità

• Prolungata di una settimana, quindi fino al giorno 11 marzo 2018, l'apertura dell'unità di crisi presso il DEA di I° livello dell'ospedale Villa Scassi.

• Sono stati allertati i direttori di distretto per un monitoraggio attento delle condizioni meteo in particolare per la sicurezza degli operatori e degli assistiti delle cure domiciliari soprattutto nelle zone dell'entroterra.



ASL 4

Sono state fornite specifiche disposizioni affinché tutte le strutture aziendali, ciascuna per rispettiva competenza, attivino ogni possibile intervento necessario alla massima tutela degli operatori e degli utenti nonché a garanzia dei servizi essenziali.

In particolare, si è provveduto affinché, per l'intera durata del quadro meteorologico avverso, vengano adottate le seguenti misure:

• Approvvigionamento di ulteriori coperte nei reparti, con particolare riferimento soprattutto alle strutture dell'emergenza;

• Valutazione attenta e puntuale delle condizioni di dimissibilità dei pazienti, affinchè le stesse avvengano in sicurezza, sia per quanto riguarda il mezzo di trasporto, sia per quanto riguarda orario di dimissione e relativa destinazione;

• Implementazione della fornitura di bevande calde presso le strutture dell'emergenza a disposizione degli utenti afferenti alle stesse;

• Allertamento dei reperibili aziendali al fine di assicurare la pronta afferenza alle diverse strutture in caso di chiamata in servizio.

• Particolare attenzione all'area neuro-traumatologica per potenziali rischi connessi alle eventuali cadute.

• Spargimento di un adeguato quantitativo di sale su tutte le aree esterne transitabili, con la rimozione della neve o del ghiaccio dai marciapiedi davanti alle diverse strutture aziendali, la valutazione dello stato di pericolosità del verde al fine di prevenire possibili caduta di rami

• Valutazione tecnica puntuale al fine di intervenire su possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua