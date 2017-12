Manca poco alla progettazione del nuovo Hennebique, c´è già la data

Genova - «Siamo pronti a firmare il protocollo tra Comune di Genova, Regione Liguria, Autorità Portuale e Università per la stesura finale del progetto». Lo ha confermato ai microfoni di Genova Post lo stesso Marco Bucci durante l'intervista di fine anno.



«Lo faremo nella settimana dell’8 gennaio e di lì partiremo per la progettazione del nuovo Hennebique. Dopodiché faremo il bando per l’apertura agli interessati anche attraverso il progetto Financy. Stiamo andando come da programma».



A solidificare questa idea spunta inoltre un interesse dei grandi gruppi, tra i quali Hilton, che recentemente ha svolto un sondaggio proprio per l’Hennebique. Chiariamo, stiamo parlando della seconda catena alberghiera per importanza al mondo, potrebbe essere la strada giusta per la svolta?



Il silos Hennebique venne costruito a fine '800 per contenere e smistare i carichi di grano provenienti via mare. La struttura è abbandonata dagli anni '70. Nel 2011 si era festeggiato il suo 110esimo compleanno. Si tratta, inoltre, del primo edificio in cemento armato d’Italia.



La foto mostra un progetto di riqualificazione del Goagroup Nicola pisani (capogruppo), Nicola Canessa, Gabriele Pisani, Paolo Raffetto.