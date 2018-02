Manifestazione a Genova, modifiche al percorso di alcuni bus

Genova - Si informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di piazza Alimonda e via Montevideo per manifestazione, sabato 3 febbraio dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze le linee 17, 17/, 44, 45, 85, 86, 87, 685, 686 e 687 modificheranno i percorsi come di seguito indicato.



- Linee 16, 17 e 17/

Direzione levante: i bus, giunti in via Invrea, svolteranno per corso Torino, tunnel ferroviario, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, Via Barrili e corso Gastaldi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.



- Linee 45, 86 e 87

Direzione levante: i bus, provenienti da piazza Verdi, transiteranno per viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Pozzo, via Dassori e corso Gastaldidove riprenderanno regolare percorso.Direzione ponente: percorso regolare.



- Linee 44, 85, 685, 686 e 687

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Tommaseo, transiteranno per via Pozzo, via Dassori e corso Gastaldi dove riprenderanno percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in via Tolemaide, transiteranno per via Tolemaide, corso Torino, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.