Manifestazioni a Genova, Bagnasco: «No alla violenza»

Genova - «Ogni forma di violenza da qualunque parti arrivi è da rifiutare in modo assoluto, senza però gridare al lupo al lupo»: lo ha dichiarato l'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, intervenuto sul rischio tensioni domani in città per la concomitanza di due manifestazioni di 'Genova Antifascista' e dell'ultradestra.



«Dobbiamo stare attenti a non enfatizzare delle cose che esistono relativamente, a me non pare che ci siano dei pericoli particolari, il problema più importante da risolvere in Italia è il lavoro, su cui nel Paese c'è una determinazione che fa sperare bene», ha concluso Bagnasco.