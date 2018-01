Mensa scolastica, giovedì sciopero dei lavoratori e presidio a Tursi

Genova - Giovedì mattina alle 9.30 sciopero di tutta la ristorazione scolastica del comune di Genova e presidio davanti a Palazzo Tursi. Lo ha spiegato in una nota la Filcams Cgil Genova.



Il perché - «Manifestiamo grande preoccupazione per il destino di tutti i posti di lavoro del settore che potrebbe essere irrimediabilmente compromesso, anche agli occhi dell'opinione pubblica e dei pregiudizi che nel tempo si sono venuti a creare, a causa della progressiva perdita di qualità del servizio di refezione scolastica, da un lato, e dall'affermarsi della possibilità di scelta da parte delle famiglie di optare per il pasto domestico consumato a scuola, nei luoghi adibiti alla refezione scolastica. Due fattori che stanno viaggiando consequenzialmente – ha proseguito il sindacato - Le lavoratrici che ogni giorno sono a contatto con i bambini, ci tengono a sottolineare quanta dedizione e passione mettano nel loro lavoro, vista la delicatezza che richiede e le responsabilità di cui si fanno carico; la loro protesta è finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui meccanismi stritolanti, dalle responsabilità trasversali, che rendono sempre più difficile lo svolgimento del loro lavoro. Le loro rivendicazioni sono finalizzate certamente a preservare il loro posto di lavoro e migliorarne le condizioni, ma non solo».



Lavoro - «Non ci può essere infatti qualità del servizio senza qualità del lavoro. Per questo la nostra battaglia ha come elementi focali la salute, la serenità e la sicurezza dei bambini; elementi che senza il rispetto del capitolato di appalto in tutte le sue parti, rischia di compromettere la fiducia dei genitori e danneggiare fortemente il settore a livello occupazionale, nel caso in cui, come già si sta verificando, aumentasse la perdita di pasti», ha concluso.