Mense scolastiche, incontro tra l´assessore Fassio e i sindacati

Genova - L'assessore alle Politiche Educative Francesca Fassio ha incontrato questo pomeriggio al Matitone le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori delle mense scolastiche per discutere i problemi legati alla ristorazione scolastica.



Percorso - «Nella condivisione generale si è lavorato per individuare un percorso virtuoso finalizzato alla ridefinizione dei criteri inerenti la ristorazione scolastica; in particolare, si è stabilita la creazione di un tavolo permanente, con cadenza almeno mensile, per: partecipazione alla stesura del capitolato d'appalto; regolamentazione delle commissioni mensa; commissione di controllo dei dettami del capitolato; durata degli appalti e attività congiunta per sviluppare la cultura dell'educazione alimentare.



Incontro - L'assessore Fassio, in chiusura, «ha invitato le organizzazioni sindacali presenti (Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil) a intervenire alla prossima riunione della commissione Mensa a palazzo Tursi, in agenda lunedì 12 febbraio, e si è dichiarata molto soddisfatta del lavoro avviato già nei primi mesi del suo mandato, che oggi viene formalizzato in questo documento condiviso».