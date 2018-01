Metropolitana, arriva l´aiuto di Trenitalia

Genova - «Vogliamo che Ferrovie dello Stato venga a giocare con noi anche per quanto riguarda la metropolitana di Genova»: lo ha affermato nella giornata di ieri il sindaco Marco Bucci a margine della firma del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Liguria.



Bandi - Il primo cittadino ha però aggiunto: «Sono estremamente favorevole a questo tipo di approccio, naturalmente dobbiamo andare in gara, non abbiamo ancora fatto la strategia».



Interessamento - L'amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, aveva manifestato interesse ad entrare nella metropolitana di Genova: «Ferrovie ha stanziato 2,5 miliardi a ottobre nel proprio bilancio per cofinanziare metropolitane in giro per l'Italia e su e anche per quanto riguarda il capoluogo ligure c’è massima attenzione».