Genova - Viaggio inaugurale questa mattina dalla stazione Genova Principe del nuovo Frecciarossa che collegherà il capoluogo ligure con Milano e Venezia. Il convoglio arriverà a Venezia Santa Lucia alle 11. Il nuovo treno effettuerà fermate anche a Brescia, Verona Vicenza e Padova. Presenti tante le personalità del mondo politico ed economico oltre ai vertici di Rfi.



Trasporto - «Finalmente un grande passo per Genova perché da oggi la nostra città può usufruire di un Frecciarossa che raggiunga prima Milano e poi Venezia diminuendo i tempi di percorrenza - ha dichiarato a Telenord il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Un obiettivo a cui abbiamo lavorato con Rfi e tutta l’amministrazione e oggi siamo contenti». Soddisfazione per il nuovo collegamento è stata espressa da Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia: «Con il Frecciarossa chi partirà da Genova raggiungerà Milano in meno di un’ora e mezza e poi potrà proseguire verso Venezia - ha aggiunto a Telenord - Stiamo parlando di un grande treno che tutti ci invidiano in Europa e che ha quattro livelli di servizio». Iacono ha poi parlato del viaggio Genova-Roma grazie al collegamento con Frecciargento: «Vogliamo mantenere questo convoglio anche se i risultati al momento sono leggermente al di sotto delle aspettative».



Tragitto - Al viaggio inaugurale ha partecipato anche l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino: «Una vittoria per Genova e la Liguria e un grande passo avanti contro l’isolamento del nostro territorio. Grazie al nuovo orario estivo in vigore da giugno, anche chi partirà dalle Riviere potrà usufruire di questo servizio». Per l’onorevole Edoardo Rixi «il Frecciarossa è un fondamentale tassello per collegare Genova e la Liguria con il resto del mondo ma soprattutto con il Triveneto, regione importante non soltanto da un punto di vista turistico ma anche economico, commerciale. Dal 2022 grazie al Terzo Valico i treni potranno ridurre i tempi di percorrenza». Non poteva mancare l’augurio dell’assessore regionale alla sanità Sonia Viale: «Sono emozionata, finalmente un nuovo collegamento per la nostra Regione con il Nord-Est. Un ringraziamento a chi ha lavorato per far sì che questo convoglio possa da oggi partire da Genova».