Morte di Adele, indagato l´amico per omissione di soccorso

Genova - Gabriele Rigotti, l’amico di Adele, la 16enne morta dopo una overdose di ecstasy, è stato iscritto nel registro degli indagati per omissione di soccorso. Lo ha deciso il pubblico ministero Michele Stagno. La giovane era morta la scorsa estate nel centro di Genova.



Spaccio - Il giudice per l’udienza preliminare Angelo Nutini aveva trasmesso al pm gli atti per una nuova contestazione dopo l’assoluzione del giovane dall’accusa di spaccio e morte come conseguenza di altro reato.



Cosa era successo - Rigotti era finito in cella con il fidanzato di Adele, Bernardin: secondo la ricostruzione effettuata dagli uomini della Squadra Mobile i due giovani avrebbero consumato la droga insieme ad Adele e a un'altra minore. La ragazza successivamente si era sentita male mentre stava passeggiando in via San Vincenzo insieme agli amici e poi era morta subito dopo essere stata trasportata all'ospedale Galliera. Per il gup Angela Nutini, invece, l'acquisto della droga sarebbe stata concordata da tutti e quattro i giovani e sarebbe stata acquistata da un pusher di 17 anni a Busalla.