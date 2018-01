Nel parco del Righi c´è un lupo?

Genova - Sarebbero 5 i branchi di lupi che attualmente si aggirano nell'entroterra ligure, per un totale di circa una settantina di animali. Nelle scorse settimane è avvenuto un fatto insolito poiché, per la prima volta, sarebbe stato avvistato un lupo anche nel parco urbano del Righi.



Lo ha segnalato un report dei carabinieri forestali, i quali però tengono a precisare di non gridare "al lupo" subito poiché spesso è possibile confondersi con cani inselvatichiti. Senza rimanere nel perimetro del parco del Righi, nell'ultimo anno non sono stati pochi gli avvistamenti in Liguria, nello specifico si contano inoltre una ventina di predazioni di bestiame nel 2017.



Non è da escludere quindi che oltre ai cinghiali e ai daini che di questi tempi si stanno avvicinando in città, in un futuro dovremo avere a che fare anche con i lupi?



P.S

La foto utilizzata non è quella corrispondente alla segnalazione.